Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28350279/
6 января 2017, 22:12 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

Голосование болельщиков на Матч всех звёзд Лиги ВТБ закончится через три дня

Голосование болельщиков за выбор игроков на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ завершится через три дня, 9 января, сообщает официальный сайт лиги.

Матч состоится 11 февраля в сочинском дворце спорта «Большой» и пройдёт в формате «Звёзды России» — «Звёзды мира».

На данный момент в сборной звёзд мира по голосованию лидируют защитник УНИКСА Кит Лэнгфорд (2474 голоса), защитник ЦСКА Милош Теодосич (2105) и лёгкий форвард «Автодора» Ник Миннерат (1651). В опросе на сборную звёзд России лидируют защитник ЦСКА Алексей Швед (2221), лёгкий форвард «Зенита» Сергей Карасёв (1805) и защитник «Автодора» Евгений Колесников (1726).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского баскетбола

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена