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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28343386/
5 января 2017, 20:46 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболистки МБА разгромили «Спарту энд К» в матче чемпионата России

Баскетболистки московской МБА одержали крупную победу над подмосковной «Спартой энд К» в матче чемпионата России.

Встреча, прошедшая в четверг в Видном, завершилась со счетом 74:53 (20:8, 19:21, 15:15, 20:9) в пользу гостей, в составе которых 17 очков набрала Анна Лешковцева. У хозяев по 10 очков на свой счет записали Ольга Новикова и Уитни Кира Найт.

Команды 10 января вновь сыграют друг с другом в Москве.
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