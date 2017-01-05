Баскетболистки МБА разгромили «Спарту энд К» в матче чемпионата России
Баскетболистки московской МБА одержали крупную победу над подмосковной «Спартой энд К» в матче чемпионата России.
Встреча, прошедшая в четверг в Видном, завершилась со счетом 74:53 (20:8, 19:21, 15:15, 20:9) в пользу гостей, в составе которых 17 очков набрала Анна Лешковцева. У хозяев по 10 очков на свой счет записали Ольга Новикова и Уитни Кира Найт.
Команды 10 января вновь сыграют друг с другом в Москве.
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