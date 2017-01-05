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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28342214/
5 января 2017, 18:31 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболистки «Вологды-Чевакаты» на выезде обыграли ногинский «Спартак» в матче ЧР

Баскетболистки «Вологды-Чевакаты» на выезде обыграли ногинский «Спартак» в матче чемпионата России.

Игра, состоявшаяся в четверг в Ногинске, завершилась победой гостей со счетом 61:53 (13:15, 16:10, 14:18, 18:10). В составе вологодской команды самой результативной стала Тамара Радочай (20 очков, 3 подбора). У «Спартака» 17 очков на свой счет записала Екатерина Кубынина.

Следующий матч «Вологда-Чеваката» и «Спартак» проведут друг против друга. Игра состоится в Вологде 11 января.
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