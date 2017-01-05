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5 января 2017, 18:18 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

БК «Химки» отмечает 20-летний юбилей

В этот четверг, 5 января, баскетбольному клубу «Химки» исполняется 20 лет.

«Мы проделали немалый путь, пробившись из низших лиг к золоту Кубка Европы. Все это время нас любили и поддерживали наши дорогие болельщики, город Химки, вся Московская область. Наши цвета защищали самые яркие и талантливые игроки, во главе команд были невероятно харизматичные тренеры. И мы вместе вошли в элиту европейского баскетбола. Мы благодарны всем, кто помогал нам расти и развиваться. Но мы верим, что это только начало нашего пути, а впереди нас ждут новые свершения и успехи. С юбилеем, дорогие игроки, тренеры, сотрудники и болельщики БК «Химки», — отмечается в официальном пресс-релизе клуба, посвящённому круглой дате.
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