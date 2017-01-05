Баскетболистки «Казаночки» одержали победу над «Енисеем» в матче чемпионата России
Баскетболистки «Казаночки» на своем паркете одержали победу над красноярским «Енисеем» в матче чемпионата России.
Игра, прошедшая в Казани в четверг, завершилась со счетом 75:61 (23:14, 18:10, 17:21, 17:16) в пользу «Казаночки». В составе казанской команды самой результативной стала Кристина Аликина, сделавшая
Следующий матч «Казаночка» проведет дома 8 января против «Надежды» (Оренбургская область). «Енисей» 11 января сыграет на выезде с московским «Динамо».
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