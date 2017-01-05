Баскетболистки «Казаночки» одержали победу над «Енисеем» в матче чемпионата России

Игра, прошедшая в Казани в четверг, завершилась со счетом 75:61 (23:14, 18:10, 17:21, 17:16) в пользу «Казаночки». В составе казанской команды самой результативной стала Кристина Аликина, сделавшая дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов. У «Енисея» на паркете выделялась Екатерина Кирьянова, набравшая 18 очков.

Следующий матч «Казаночка» проведет дома 8 января против «Надежды» (Оренбургская область). «Енисей» 11 января сыграет на выезде с московским «Динамо».