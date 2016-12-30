Приходько ушел из «Уфимца»

Приходько перешел в «Уфимец» перед сезоном 2016/2017. Разыгрывающий провел за клуб 18 матчей, набрав 283 очка в играх Кубка России и чемпионата Суперлиги третьего дивизиона. Дмитрий продолжит свою карьеру в барнаульском «АлтайБаскете», который также выступает в Суперлиге третьего дивизиона.