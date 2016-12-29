Андрей Ватутин: Если Теодосич останется, будет одна стратегия построения команды, если нет — другая
Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о будущем в клубе защитника Милоша Теодосича.
«К нему (Теодосичу) будет предметный интерес из НБА, который может материализоваться во
Уверен, что из числа не игравших в НБА он номер один в Европе. Мы понимаем, что там ему заплатят гораздо больше, чем в любом европейском клубе. Конкурировать в этом смысле с командами НБА невозможно. Мне с ним комфортно работать. Я всегда в него верил, поэтому если он захочет уехать, я пойму. Мне бы не хотелось, чтобы этот вопрос затянулся до конца июля. Тогда все окажутся в подвешенном состоянии, — приводит «Известия» слова Ватутина.
Напомним, 29-летний Теодосич выступает за ЦСКА с 2011 года.
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