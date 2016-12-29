«К нему (Теодосичу) будет предметный интерес из НБА, который может материализоваться во что-то конкретное не раньше июля. Поэтому вопрос номер один — Теодосич. Если он примет решение продолжить карьеру здесь, будет одна стратегия построения команды. Если скажет, что хочет уехать, сложится совершенно другая ситуация. Поэтому многое зависит от решения Милоша.

Уверен, что из числа не игравших в НБА он номер один в Европе. Мы понимаем, что там ему заплатят гораздо больше, чем в любом европейском клубе. Конкурировать в этом смысле с командами НБА невозможно. Мне с ним комфортно работать. Я всегда в него верил, поэтому если он захочет уехать, я пойму. Мне бы не хотелось, чтобы этот вопрос затянулся до конца июля. Тогда все окажутся в подвешенном состоянии, — приводит «Известия» слова Ватутина.

Напомним, 29-летний Теодосич выступает за ЦСКА с 2011 года.