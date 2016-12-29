«Парма» вновь выходит в «Финал четырёх» Кубка России

Выйти в финальную часть турнира пермякам позволила победа в Екатеринбурге над местным БК «Урал» 83:61. Самым результативным игроком матча стал защитник «Пармы» Иван Ухов, набравший 17 очков. Стоит отметить, что в этом матче тренерский мостик пермской команды дал отдохнуть лидеру своих атак, MVP Единой лиги ВТБ Данило Анджушичу.

Вадим Филатов, главный тренер БК «Урал»:

— Две четверти «Парма» играла с нами в наш баскетбол, а затем они перешли на баскетбол уровня, на котором играют. Это жесткая защита и мы ничего не смогли противопоставить их игре в обороне. В нападении у нас даже атак не было. Уровень игры в Лиге ВТБ выше. «Парма» сыграла там 11 игр и ни одной не выиграла, но опустившись на наш уровень, выдала такую игру. Хотя у меня к ребятам по самоотдаче претензий нет, есть претензии к мастерству и принятию решений. Нам против этой защиты нужна была одна передача. Мы знаем защиту «Пармы» и разбирали её. Но нам не хватало одной передачи, чтобы разорвать эту защиту. А для этого у игрока должен быть класс, он должен уметь отдавать такие передачи.

Помимо «Пармы» право участвовать в финальной части Кубка России также завоевали два коллектива из российской суперлиги «Темп-СУМЗ» и «Сахалин».

Четвёртый участник турнира определится 1 февраля в матче «Спартак-Приморье» — БК «Новосибирск».