Хаммел о травме в матче с ЦСКА: У меня никогда так обильно не шла кровь
Защитник «Химок» Робби Хаммел рассказал о своём самочувствии после травмы, полученной в матче с ЦСКА, состоявшемся 18 декабря в рамках очередного тура Единой лиги ВТБ.
Баскетболист получил перелом носа в результате столкновения с одноклубником Джейкобом Палленом.
«Чувствую себя лучше. Я летал в Штаты, чтобы пройти обследование у доктора. У меня небольшие проблемы с носом, но, к счастью, обошлось без хирургического вмешательства. Нужно подождать пару недель, прежде чем я смогу приступить к контактным тренировкам, однако уже сейчас я могу бегать, бросать, делать упражнения по физической подготовке. Думаю, через неделю будет понятнее моё состояние», — приводит слова Хаммела официальный сайт «Химок».
Игрок также прокомментировал эпизод, в котором получил травму: «Это была чистой воды случайность. Джейкоб бежал к кольцу и уже собирался заносить мяч, но промахнулся. Я это увидел и пошёл на добивание, а через
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