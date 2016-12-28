Хаммел о травме в матче с ЦСКА: У меня никогда так обильно не шла кровь

Баскетболист получил перелом носа в результате столкновения с одноклубником Джейкобом Палленом.



«Чувствую себя лучше. Я летал в Штаты, чтобы пройти обследование у доктора. У меня небольшие проблемы с носом, но, к счастью, обошлось без хирургического вмешательства. Нужно подождать пару недель, прежде чем я смогу приступить к контактным тренировкам, однако уже сейчас я могу бегать, бросать, делать упражнения по физической подготовке. Думаю, через неделю будет понятнее моё состояние», — приводит слова Хаммела официальный сайт «Химок».



Игрок также прокомментировал эпизод, в котором получил травму: «Это была чистой воды случайность. Джейкоб бежал к кольцу и уже собирался заносить мяч, но промахнулся. Я это увидел и пошёл на добивание, а через какую-то секунду мы столкнулись. Я не видел Джейкоба, он не видел меня. В результате я сломал нос. Поначалу я был смущён и растерян, так как не понял, что вообще произошло. Это был очень странный и непонятный эпизод. Особой боли не было, я ничего не чувствовал, но было очень много крови, чего я вообще не ожидал. У меня никогда так обильно не шла кровь. Она никак не останавливалась, и мы поехали в больницу уже за полночь», — рассказал игрок.