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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28282192/
28 декабря 2016, 12:10 | Баскетбол: Россия | ТАСС

Московский эндокринный завод вручил БК ЦСКА «Валидольный кубок»

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский эндокринный завод, который производит валидол, вручил баскетбольному ЦСКА «Валидольный кубок», до краев наполненный таблетками. Об этом ТАСС рассказал президент клуба Андрей Ватутин.

В октябре армейцы объявили о сотрудничестве с производителем валидола. Увеличить
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В конце мая почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов на встрече с баскетболистами ЦСКА после победы московской команды в Евролиге пошутил, что среди спонсоров армейских клубов, не только баскетбольного, но и футбольного, и хоккейного, должны быть производители сердечных препаратов. В октябре армейцы объявили о сотрудничестве с производителем валидола.

«Мы вполне заслужили этот трофей. Хотя, иной раз хотелось бы обходиться без валидольных концовок и побеждать без нервов, но такой уж баскетбол сегодня показывает ЦСКА», — сказал Ватутин.

ЦСКА в нынешнем сезоне возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ и является лидером Евролиги.
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