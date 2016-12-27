Мозгов стал официальным лицом школьной лиги «Локобаскет»

Баскетбольное агентство ProTeam, сотрудничающее с Мозговым, проявило интерес к турниру ещё в прошлом году. Представители ProTeam в качестве почётных гостей присутствовали на 10-м, юбилейном, суперфинале «Локобаскета» в Астрахани, вручили подарки лучшим центровым и обсудили перспективы сотрудничества с турниром.



«Я серьёзно увлёкся баскетболом именно в школе. И, так же как спортсмены «Локобаскета», принимал участие в школьных соревнованиях. Я постараюсь вдохновлять участников «Школьной лиги» своим личным примером и радовать ребят присутствием и, конечно же, подарками. Знаю, что сейчас команды борются за выход в суперфинал. Желаю им верить в себя и никогда не сдаваться. Ведь большой баскетбол начинается с таких турниров, как «Локобаскет», — отметил Мозгов.