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27 декабря 2016, 17:15 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

Мозгов стал официальным лицом школьной лиги «Локобаскет»

Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов стал официальным лицом «Школьной лиги», сообщается на официальном сайте турнира.

Баскетбольное агентство ProTeam, сотрудничающее с Мозговым, проявило интерес к турниру ещё в прошлом году. Представители ProTeam в качестве почётных гостей присутствовали на 10-м, юбилейном, суперфинале «Локобаскета» в Астрахани, вручили подарки лучшим центровым и обсудили перспективы сотрудничества с турниром.

«Я серьёзно увлёкся баскетболом именно в школе. И, так же как спортсмены «Локобаскета», принимал участие в школьных соревнованиях. Я постараюсь вдохновлять участников «Школьной лиги» своим личным примером и радовать ребят присутствием и, конечно же, подарками. Знаю, что сейчас команды борются за выход в суперфинал. Желаю им верить в себя и никогда не сдаваться. Ведь большой баскетбол начинается с таких турниров, как «Локобаскет», — отметил Мозгов.
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