Мокин покинул пост главного тренера БК «Автодор» и продолжит работу с «молодежкой»

В октябре текущего года специалист сменил на посту главного тренера саратовской команды Николая Мазура. «Автодор» в текущем сезоне провел под руководством 60-летнего тренера 19 матчей в Единой лиге ВТБ и Лиге чемпионов, одержав в них шесть побед.

«Команда потерпела ряд поражений. В последнем матче проиграли на своей площадке прямому конкуренту за выход в плей-офф Лиги чемпионов — ситуация, при которой я принял решение подать в отставку», — сказал Мокин.

Президент «Автодора» Владимир Родионов назвал отставку Мокина «обычной ситуацией, так как тренер потерял нити управления командой».

Временно исполнять обязанности главного тренера саратовской команды будет Владимир Анциферов, возглавлявший «Автодор-2». В сезоне-2015/16 Анциферов уже работал с главной командой «Автодора», который занял шестое место в Лиге ВТБ.