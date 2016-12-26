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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28257553/
26 декабря 2016, 12:35 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Мокин покинул пост главного тренера БК «Автодор» и продолжит работу с «молодежкой»

МОСКВА, 26 дек — Р-Спорт. Сергей Мокин подал в отставку с поста главного тренера баскетбольного клуба «Автодор» и продолжит работу в клубе в качестве тренера молодежной команды, сообщается на сайте саратовского клуба.

В октябре текущего года специалист сменил на посту главного тренера саратовской команды Николая Мазура. «Автодор» в текущем сезоне провел под руководством 60-летнего тренера 19 матчей в Единой лиге ВТБ и Лиге чемпионов, одержав в них шесть побед.

«Команда потерпела ряд поражений. В последнем матче проиграли на своей площадке прямому конкуренту за выход в плей-офф Лиги чемпионов — ситуация, при которой я принял решение подать в отставку», — сказал Мокин.

Президент «Автодора» Владимир Родионов назвал отставку Мокина «обычной ситуацией, так как тренер потерял нити управления командой».

Временно исполнять обязанности главного тренера саратовской команды будет Владимир Анциферов, возглавлявший «Автодор-2». В сезоне-2015/16 Анциферов уже работал с главной командой «Автодора», который занял шестое место в Лиге ВТБ.
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