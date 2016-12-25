УГМК завоевал Кубок России в 8-й раз

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Напомним, последние годы матчи Кубка России проводятся в необычном формате. В турнире могут принимать участие исключительно россиянки. Финал проходил в Курске. УГМК для того, чтобы завоевать трофей, пришлось совершать настоящий спортивный подвиг. Незадолго до конца 3-й четверти хозяйки площадки из курского «Динамо» вели с перевесом в 7 очков, а лучший игрок в составе гостей Ольга Артешина вынуждена была покинуть паркет из-за серьезного рассечения.

Но капитан УГМК все-таки вернулась на площадку — и во многом благодаря ее усилиям действующий чемпион Евролиги смог завоевать уже третий трофей в этом сезоне. Ранее екатеринбурженкам покорились Кубок УГМК и Суперкубок Европы.

— Насколько физически и психологически было тяжело приспособиться к формату Кубка России?

— С тактикой никаких проблем не было. Наши тренеры очень четко подвели нас к «Финалу четырех», разложили все сильные и слабые стороны соперниц по полочкам. Надо понимать, что все россиянки, выступающие в УГМК, — баскетболистки очень высокого уровня. Если по ходу сезона им порой не хватает игрового времени — это вовсе не означает, что соперницам против них легко. Другое дело, что время турнира, на мой взгляд, выбрано не слишком удачно. Логичнее было бы проводить Кубок России в самом начале сезона. Ну и в принципе деление команды на россиянок и иностранок мне кажется неправильным. Мы — единая команда. Какая разница, какого цвета у кого паспорт? Все мы делаем одно дело, все стараемся своей игрой доставить удовольствие болельщикам. В любом случае, повторюсь, наш тренерский штаб очень грамотно подвел команду к «Финалу четырех».

А вот физически, конечно, было тяжеловато. Из всех участников решающего турнира у нас была самая короткая скамейка запасных. По сути, мы провели турнир всемером. Но даже при такой короткой ротации сумели победить и порадовать наших преданных болельщиков.

— Их, кстати, в Курске было немало.

— Да, клуб помог им с организацией выезда. В финале получилось настоящее противостояние не только команд на площадке, но и болельщиков на трибунах. Атмосфера была по-настоящему спортивной. Что ж, тем приятнее было победить и подарить нашим поклонникам положительные эмоции в канун Нового года.

— За счет чего все-таки удалось дожать «Динамо», да еще и в гостях?

— Прежде всего — за счет качественной обороны в решающие минуты. Все девчонки сыграли очень самоотверженно. Вообще начало матча не слишком удалось ни для нас, ни для соперниц — но постепенно обе команды «вкатились» в игру и показали баскетбол высокого уровня.

— В «Финале четырех» принимало участие большинство игроков сборной России. Есть надежда, что все-таки увидим вас в майке национальной команды на Евробаскете-2017?

— Все-таки нет. Думаю, тема сборной для меня закрыта.

— Стало сюрпризом, что именно вас организаторы признали MVP «Финала четырех»?

— Перед тем как было объявлено имя лучшего игрока, девчонки по команде начали скандировать: «Оля! Оля! Оля!» Конечно, получить подобный приз приятно и почетно. Но я к индивидуальным наградам всю жизнь относилась спокойно. Главное, чтобы команда побеждала.

— Что, кстати, думаете о конкурентах УГМК в Евролиге? Кто вам кажется самым опасным?

— Пока еще прошло очень мало времени с начала сезона. В любом случае нам придется непросто. Мы ведь являемся действующими чемпионками, а значит, все соперницы настраиваются против нас по-особенному. Впрочем, так было всегда… Конечно, мы пока не демонстрируем идеальный баскетбол, многие матчи складываются непросто. Главное для УГМК — подойти в идеальной форме к решающим матчам Евролиги. Конечно, мы полны желания повторить прошлогодний триумф.

— Насколько серьезной оказалась ваша травма?

— Огромное спасибо нашим клубным врачам! Случился стандартный баскетбольный эпизод. Я, скажем так, оказалась под локтем соперницы… В результате — рассечение. Пришлось даже уйти в раздевалку. Но, к счастью, мне вовремя оказали качественную помощь, и я смогла вернуться на паркет.

— У Деда Мороза на Новый год что попросите в спортивном аспекте?

— (Смеется.) Как раз чтобы было поменьше травм!

Кубок России. Женщины. Финал. Динамо (Курск) — УГМК — 60:66 (14:11, 19:25, 18:11, 9:19). Д: Логунова (15), Вадеева (11). У: Артешина (18), Белякова (15), Виеру (10+11 подборов).