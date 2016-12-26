«ПАРМА» уступила в овертайме казанскому УНИКСу

«ПАРМА» начала лихо — пять безответных очков вынудили главного тренера УНИКСа Евгения Пашутина взять тайм-аут, но это не помогло подобрать ключи к обороне хозяев. В итоге после первых пяти минут игрового времени впереди, неожиданно для всех, была «ПАРМА» со счетом 16:5. После очередного тайм-аута УНИКС стал медленно сокращать разницу в счете, но игроки «ПАРМЫ» первый период оставили за собой — 23:19.







Во второй десятиминутке «ПАРМА» продолжала оказывать давление в защите по всей площадке, но сказался опыт игроков УНИКСа, которые поймали кураж в бросках со средней и дальней дистанции. Несмотря на это, хозяева были настроены решительно, отвечая на каждое точное попадание соперников своими набранными очками. В итоге пермская команда ушла с преимуществом в два очка на большой перерыв. На табло горели неожиданные 44:42 в пользу «ПАРМЫ».







Третий период начался с активных действий УНИКСа, но и «ПАРМА» продолжила играть агрессивно как в нападении, так и в защите, что позволяло вести в счете. Тем не менее, казанцы не позволяли пермякам сделать комфортный разрыв в счете. На площадке начались настоящие баскетбольные качели с многократными сменами лидера на табло. Перед заключительной десятиминуткой впереди был УНИКС со счетом 66:65.



Начало заключительного периода осталось за гостями, которые повели в счете 8 очков, но героические старания всей помогли догнать УНИКС в счете. Никто не хотел уступать: казанцы снова повели больше пяти очков, но «ПАРМА» вновь отыгралась. В итоге пермяки в последние секунды перевели игру в овертайм, но УНИКС больше не дарил шансов отыграться. Матч закончился со счетом 98:105 в пользу гостей.







