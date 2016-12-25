Рябков: ЖБК УГМК более двух часов не может вылететь из Курска после финала КР

В субботу в Курске завершился «Финал четырех» Кубка России. В решающем матче баскетболистки УГМК выиграли у местного «Динамо» со счетом 66:60 и в восьмой раз в истории завоевали трофей.

«Мы все сидим в самолете в аэропорту Курска — у нас полный борт: и игроков команды, и всех остальных ожидающих. Но, к сожалению, аэропорт Курска по непонятным причинам не дает нам разрешения на вылет. Мы не знаем, с чем это можно увязать. Задержка составляет уже более двух часов, и никто ничего особого не предпринимает. И мы до сих пор ни от местных властей, ни от местных авиаторов не имеем известий, каким образом команде УГМК будет предоставлено право вообще покинуть территорию Курска», — сообщил Рябков по телефону.

«У нас возникли элементарные проблемы с покиданием города Курск. И это, к сожалению, получается тоже составляющей Кубка России. Мы в определенный момент относились к этому с юмором, но когда сидим уже два с половиной часа, то уже совсем не смешно. Командир экипажа говорит, что наземные службы вообще не выходят с ними на связь», — добавил собеседник агентства.