Белякова: Возвращение Артешиной в игру внесло перелом в финал КР

Баскетболистки УГМК в субботу в Курске выиграли у местного «Динамо» в финале Кубка России со счетом 66:60, завоевав трофей в рекордный восьмой раз. Артешина в третьей четверти получила рассечение брови. Спортсменке наложили швы, и она вернулась в игру. В итоге ее признали самым ценным игроком «Финала четырех» турнира.

«Мы сегодня выиграли, потому что больше хотели победить — и прежде всего в эмоциональном плане, — сказала в телефонном разговоре Белякова. — Потому что когда играют две равные команды, все решают желание и эмоции. И, конечно, сказалось возвращение на площадку после травмы Ольги Артешиной — то, что она показала, насколько для нее важна эта игра. Это придало нам сил, нам хотелось еще больше “разорвать” соперников — и для нее, и за нее. Ее возвращение в игру стало для нас решающим поворотом».

Собеседница агентства уверена, что итоговый счет в целом отражает ход встречи. «Потому что были сложные моменты, когда и нам было тяжело забить, и баскетболисткам «Динамо», — считает спортсменка.

В сезоне-2014/15 Белякова выиграла Кубок России в составе «Динамо». Отвечая на вопрос, каково было играть против своей бывшей команды, собеседница агентства заявила: «Там уже другие девчонки, другой тренер, совсем другая команда. И УГМК уже второй год — моя команда, поэтому я комфортно ощущаю себя в ней».

«Хочу отметить замечательных курских болельщиков, которые всегда приходят на матчи, поддерживают и хорошо разбираются в баскетболе. И очень приятно видеть заполненный зал», — резюмировала она.