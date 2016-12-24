Ольга Артешина: УГМК совершил подвиг
Форвард УГМК Ольга Артешина в интервью
пресс-службе РФБ отметила, что не сомневалась, что вернется на паркет, несмотря на травму, полученную в финале Кубка России с курским «Динамо» (66:60).
В начале третьей четверти она получила удар локтем в лицо от соперницы, но сумела продолжить встречу с повязкой. В итоге Артешина была признана MVP «Финала четырех» турнира.
— О чем подумали в тот момент, когда получили травму и были вынуждены покинуть площадку?
— Пока мне оказывали помощь, я сидела и каждый раз прислушивалась. Если зал «взрывался», значит, забивало «Динамо». Если же молчал — забили наши. И еще очень хорошо было слышно нашу команду поддержки. Поэтому я только и делала, что пыталась предугадать счет.
— Насколько вы осознавали, что сможете вернуться на площадку?
— В моей карьере уже бывали подобные травмы. Поэтому я прекрасно понимала, что наш доктор — профессионал, и он быстро все сделает для того, чтобы я смогла вернуться. И я вошла в игру
— Можете сказать, что вы сегодня совершили подвиг? Вы лично и ваша команда.
— Могу сказать, что наша команда точно совершила подвиг. Потому что, насколько я знаю, только УГМК играл всемером. В остальных командах на площадку выходили хотя бы 8−9 баскетболисток. При этом у нас есть в составе игрок, которому 37 лет (Деанна Нолан). Мне — 34 года. И я очень счастлива и горда нашей командой.
— Что для вас значит победа в Кубке России, учитывая, что вы два сезона не выигрывали этот турнир?
— К сожалению, формат турнира усеченный. И, наверное, было бы правильно, чтобы команды играли в полных составах. Но мы, русские игроки сплотились ради этих двух дней. Тренеры вместо того, чтобы отмечать свое Рождество, руководили и были с нами. Это большая победа для нашей команды. И неважно, что это Кубок России или другой турнир. Первое место всегда почетно. И мы отдали этой победе очень много сил.
— Что, кроме характера, позволило УГМК сегодня победить?
— Мы готовились, настраивались, выкладывались в защите. Знали, кто лидер у соперника, и пытались уже по ходу матча играть на того, у кого получалось. Но самое главное — мы были командой.
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