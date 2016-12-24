Баскетболистка УГМК Ольга Артешина признана MVP «Финала четырех» Кубка России

УГМК в субботу обыграл в финале Кубка России курское «Динамо» — 66:60, в восьмой раз в истории завоевав трофей. Артешина набрала 18 очков, сделала 7 подборов и 2 передачи.

Артешина выступает за УГМК с 2009 года. В составе екатеринбургской команды баскетболистка семь раз становилась чемпионкой России и шесть раз выигрывала Кубок страны. В 2011 году признавалась MVP финала Кубка России. Дважды выигрывала с УГМК Евролигу.