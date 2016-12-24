УГМК обыграл курское «Динамо» в финале Кубка России
УГМК в восьмой раз своей истории стал обладателем Кубка России.
В финале, проходившем в Курсе, «лисы» обыграли местное «Динамо» — 66:60. Самым результативным игроком встречи стала форвард гостей Ольга Артешина, набравшая 18 очков. Она же была признана MVP «Финала четырех».
Клуб из Екатеринбурга сумел прервать серию
Курск (Россия).
Кубок России.
Женщины.
«Финал четырех».
Финал.
«Динамо» (Курск) — УГМК (Екатеринбург) — 60:66 (14:11, 19:25, 18:11, 9:19).
Д: Логунова (15), Кириллова (14), Вадеева (11 + 8 подборов), Видмер (10 + 9 подборов), Принц (8), Левченко (2).
У: Артешина (18 + 7 подборов), Белякова (15), Виеру (10 + 11 подборов), Петракова (8), Черепанова (8), Нолан (7).
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