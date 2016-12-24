УГМК обыграл курское «Динамо» в финале Кубка России

В финале, проходившем в Курсе, «лисы» обыграли местное «Динамо» — 66:60. Самым результативным игроком встречи стала форвард гостей Ольга Артешина, набравшая 18 очков. Она же была признана MVP «Финала четырех».

Клуб из Екатеринбурга сумел прервать серию бело-голубых, выигрывавших этот турнир последние два сезона. Напомним, что, согласно регламенту Кубка, принимать в нем участия могут лишь игроки с российским паспортом.

Курск (Россия).

Кубок России.

Женщины.

«Финал четырех».

Финал.

«Динамо» (Курск) — УГМК (Екатеринбург) — 60:66 (14:11, 19:25, 18:11, 9:19).

Д: Логунова (15), Кириллова (14), Вадеева (11 + 8 подборов), Видмер (10 + 9 подборов), Принц (8), Левченко (2).

У: Артешина (18 + 7 подборов), Белякова (15), Виеру (10 + 11 подборов), Петракова (8), Черепанова (8), Нолан (7).