«Надежда» — бронзовый призер Кубка России
«Надежда» одолела московское «Динамо» (72:71) в матче за третье место в рамках «Финала четырех» Кубка России.
Самым результативным игроком встречи стала столичная баскетболистка Екатерина Рябова, набравшая 26 очков. Ксения Тихоненко оформила
Напомним, что в решающем матче турнира встретятся УГМК и «Динамо» из Курска.
Курск (Россия).
Кубок России.
Женщины.
«Финал четырех».
Матч за 3-е место.
«Надежда» (Оренбург) — «Динамо» (Москва) — 72:71 (20:12, 17:19, 20:18, 15:22).
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