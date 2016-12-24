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24 декабря 2016, 18:32 | Баскетбол: Россия | Спорт-Экспресс

«Надежда» — бронзовый призер Кубка России

«Надежда» одолела московское «Динамо» (72:71) в матче за третье место в рамках «Финала четырех» Кубка России.

Самым результативным игроком встречи стала столичная баскетболистка Екатерина Рябова, набравшая 26 очков. Ксения Тихоненко оформила дабл-дабл.

Напомним, что в решающем матче турнира встретятся УГМК и «Динамо» из Курска.

Курск (Россия).

Кубок России.

Женщины.

«Финал четырех».

Матч за 3-е место.

«Надежда» (Оренбург) — «Динамо» (Москва) — 72:71 (20:12, 17:19, 20:18, 15:22).
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Баскетболистки «Надежды» обыграли московское «Динамо» в матче за бронзу Кубка России

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт. Баскетболистки оренбургской «Надежды» завоевали бронзовые медали Кубка России, обыграв в матче за третье место в рамках «Финала четырех» турнира московское «Динамо».
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