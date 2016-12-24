Баскетболистки «Надежды» обыграли московское «Динамо» в матче за бронзу Кубка России

Встреча, прошедшая в субботу в Курске, завершилась со счетом 72:71 (20:12, 17:19, 20:18, 15:22) в пользу оренбургской команды. В составе «Надежды» самой результативной оказалась Наталья Жедик, набравшая 21 очко. У «Динамо» 26 очков набрала Екатерина Рябова, а Ксения Тихоненко оформила дабл-дабл (20 очков + 14 подборов).

Финальный матч Кубка России, в котором встретятся курское «Динамо» и екатеринбургский УГМК, пройдет в Курске в субботу и начнется в 18:00.