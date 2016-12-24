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24 декабря 2016, 16:35 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

Теодосич написал письмо 10-летнему себе

Разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич написал письмо себе в 10-летнем возрасте.

«Привет, Милош! Тебе 10 лет и ещё никто не зовёт тебя Тео. Ты тренируешься в Валево со своим братом и мечтаешь куда-то поехать. Может, переехать в Белград и играть там за любую команду, а потом стать частью более крупной спортивной организации.

Теперь дай мне представиться. Я Милош Теодосич или, как зовут меня партнёры по команде, Тео. Мне 29 лет, и я расскажу, какой чудесной будет твоя жизнь.

Через девять лет ты будешь уверен, что баскетбол — это вся твоя жизнь. Ещё через год сыграешь в Греции за “Олимпиакос”. Это будет твой первый профессиональный шаг. В 2010-м ФИБА назовёт тебя лучшим игроком Европы. Это безумие, ведь тебе будет только 23 года. Но поверь мне, это правда.

Ты уедешь из Греции в Россию, где у тебя будут личные взлёты и падения. Огромные взлёты и болезненные падения. Ты будешь сражаться со множеством соперников, но самое главное, со своим характером. Это тяжело, но ты сможешь стать сильнее. Тебе потребуется четыре года, чтобы понять ошибки, и ты сделаешь это в Москве. Но призы, ради которых ты работаешь, будут бесценны. Ты наконец-то выиграешь Евролигу с ЦСКА, и каждый в Валево назовёт тебя легендой», — приводит письмо Теодосича сайт ФИБА.
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