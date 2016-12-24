Чемпионат Беларуси. Женщины. «Брест» уступил «Горизонту"-2

Брест — Горизонт-2 — 60:64 (14:21, 16:13, 6:18, 24:12)



Таблица: Горизонт — 23 очка (12 матчей), Цмокi-Мiнск — 22 (12), Олимпия — 21 (12), Гомель — 18 (12), Виктория — 15 (12), Горизонт-2 — 15 (12), Брест — 12 (12).



Во втором этапе произойдет разделение участников на два квартета. В группе «А» сыграют фавориты — «Горизонт», «Цмокi-Мiнск», «Олимпия» и «Гомель», в группе «В» андердоги — «Виктория», «Горизонт"-2, «Брест», к которым подключится «Полоцк». Согласно регламенту, припозднившийся к старту новобранец будет приравнен по количеству очков к седьмой команде первенства, то есть к брестчанкам, так и не познавшим пока сладости побед. После второго раунда первенства последует классический плей-офф. Путевки в четвертьфинал гарантированы всем без исключения.