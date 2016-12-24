Чемпионат Беларуси. Женщины. «Брест» уступил «Горизонту"-2
В заключительном матче первого этапа женского первенства страны «Брест» уступил «Горизонту"-2.
Брест — Горизонт-2 — 60:64 (14:21, 16:13, 6:18, 24:12)
Таблица: Горизонт — 23 очка (12 матчей),
Во втором этапе произойдет разделение участников на два квартета. В группе «А» сыграют фавориты — «Горизонт», «Цмокi-Мiнск», «Олимпия» и «Гомель», в группе «В» андердоги — «Виктория», «Горизонт"-2, «Брест», к которым подключится «Полоцк». Согласно регламенту, припозднившийся к старту новобранец будет приравнен по количеству очков к седьмой команде первенства, то есть к брестчанкам, так и не познавшим пока сладости побед. После второго раунда первенства последует классический
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter