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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28245122/
24 декабря 2016, 15:53 | Баскетбол: Россия | «Прессбол»

Чемпионат Беларуси. Женщины. «Брест» уступил «Горизонту"-2

В заключительном матче первого этапа женского первенства страны «Брест» уступил «Горизонту"-2.

Брест — Горизонт-2 — 60:64 (14:21, 16:13, 6:18, 24:12)

Таблица: Горизонт — 23 очка (12 матчей), Цмокi-Мiнск — 22 (12), Олимпия — 21 (12), Гомель — 18 (12), Виктория — 15 (12), Горизонт-2 — 15 (12), Брест — 12 (12).

Во втором этапе произойдет разделение участников на два квартета. В группе «А» сыграют фавориты — «Горизонт», «Цмокi-Мiнск», «Олимпия» и «Гомель», в группе «В» андердоги — «Виктория», «Горизонт"-2, «Брест», к которым подключится «Полоцк». Согласно регламенту, припозднившийся к старту новобранец будет приравнен по количеству очков к седьмой команде первенства, то есть к брестчанкам, так и не познавшим пока сладости побед. После второго раунда первенства последует классический плей-офф. Путевки в четвертьфинал гарантированы всем без исключения.

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