Мещеряков: Целью БК «Локомотив» является попадание в Евролигу на будущий сезон

«Команда не очень удачно начала сезон, не попали в ритм. Но сейчас как в нападении, так и в защите “Локомотив” показывает целостный баскетбол, — сказал Мещеряков. — А что касается целей на 2017-й год, то когда ты побывал в Евролиге, почувствовал все, да еще и выиграл медали, то можно говорить только об одном: надо попасть в Евролигу. И перед командой, и перед главным тренером стоит одна общая цель — попасть в Евролигу по итогам сезона. Это вызов, и с ним надо справиться».

По итогам прошлого сезона «Локомотив» завоевал бронзовые медали в Евролиге. В этом году клуб выступает в Кубке Европы — втором по значимости клубном турнире Европы.