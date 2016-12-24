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24 декабря 2016, 13:08 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

Карпухин подписал контракт с «Автодором»

Защитник Александр Карпухин продолжит карьеру в саратовском «Автодоре».

Об этом клуб сообщил на своём официальном сайте. Контракт с 26-летним игроком рассчитан до конца этого сезона.

Напомним, что Карпухин начинал сезон-2016/17 в составе казанского УНИКСа, но 22 декабря стороны объявили о расторжении соглашения по обоюдному согласию.

В текущем чемпионате Единой лиги ВТБ Александр принял участие в шести матчах, собирая коллекцию из 4,5 очка, 0,8 подбора и 0,8 передачи в среднем за игру.
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