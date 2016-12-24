Карпухин подписал контракт с «Автодором»

Об этом клуб сообщил на своём официальном сайте. Контракт с 26-летним игроком рассчитан до конца этого сезона.



Напомним, что Карпухин начинал сезон-2016/17 в составе казанского УНИКСа, но 22 декабря стороны объявили о расторжении соглашения по обоюдному согласию.



В текущем чемпионате Единой лиги ВТБ Александр принял участие в шести матчах, собирая коллекцию из 4,5 очка, 0,8 подбора и 0,8 передачи в среднем за игру.