Александр Карпухин покинул казанский УНИКС

Карпухин стал игроком УНИКСа в июне. В текущем сезоне 26-летний защитник принял участие в 6 матчах Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 4,5 очка, делал 0,8 подбора и 0,8 передачи.

В сезоне-2015/16 Карпухин выступал за «Зенит». Вместе с санкт-петербургской командой защитник стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ.