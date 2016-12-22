Александр Карпухин покинул казанский УНИКС
МОСКВА, 22 дек —
Р-Спорт. Защитник Александр Карпухин и казанский УНИКС приняли решение о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию, сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба.
Карпухин стал игроком УНИКСа в июне. В текущем сезоне 26-летний защитник принял участие в 6 матчах Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 4,5 очка, делал 0,8 подбора и 0,8 передачи.
В сезоне-2015/16 Карпухин выступал за «Зенит». Вместе с
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