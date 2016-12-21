Баскетболист Коти Кларк в конце декабря приступит к тренировкам с УНИКСом

Кларк получил травму колена в матче Евролиги с немецким «Бамбергом» в октябре и с тех пор не играл. В Лиге ВТБ в среднем за игру он набирал 15,5 очка и делал более 8,8 подбора.

«27 декабря Кларк возвращается в Казань и уже сможет приступить к тренировкам в составе команды. Он сам говорит, что находится в форме. Что касается Антона Понкрашова, то его придется подождать подольше. Все идет по плану, но примерно еще полтора месяца ему нужно на восстановление», — сказал Богачев по телефону.