Василий Карасёв: «Зенит» начнёт восстанавливать потерянные позиции с матча с «Астаной»

— «Астана» — хорошая и сыгранная команда, что и демонстрирует в этом сезоне — они всего на одну позицию отстают от нас. Мы же потерпели два тяжёлых домашних поражения, поэтому нам ничего не остается, кроме как выходить на паркет и биться за победу.



Нужно начинать восстанавливать те позиции, которые мы упустили по разным причинам, и мы начнём делать это с матча против «Астаны», — цитирует Карасёва официальный сайт клуба.