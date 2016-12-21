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21 декабря 2016, 15:26 | Баскетбол: Россия | Sports.kz

Василий Карасёв: «Зенит» начнёт восстанавливать потерянные позиции с матча с «Астаной»

Главный тренер «Зенита» Василий Карасёв накануне матча Единой лиги ВТБ с «Астаной» отметил психологическую важность поединка для команды.

Главный тренер Зенита Василий <span class=error>Карасёв</span> накануне матча Единой лиги <span class=error>ВТБ</span> с <span class=error>Астаной</span> отметил психологическую важность поединка для команды. Увеличить
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— «Астана» — хорошая и сыгранная команда, что и демонстрирует в этом сезоне — они всего на одну позицию отстают от нас. Мы же потерпели два тяжёлых домашних поражения, поэтому нам ничего не остается, кроме как выходить на паркет и биться за победу.

Нужно начинать восстанавливать те позиции, которые мы упустили по разным причинам, и мы начнём делать это с матча против «Астаны», — цитирует Карасёва официальный сайт клуба.

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