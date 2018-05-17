«Хьюстон» сравнял счет в серии с «Голден Стэйт» в финале Западной конференции НБА
ТАСС, 17 мая. «Хьюстон» на домашнем паркете обыграл «Голден Стэйт» со счетом 127:105 во втором матче серии ½ финала
ТАСС, 17 мая. «Хьюстон» на домашнем паркете обыграл «Голден Стэйт» со счетом 127:105 во втором матче серии ½ финала
Самым результативным игроком встречи стал форвард проигравшей команды Кевин Дюрант (38 очков), за первую половину встречи он набрал 18 очков, в то время как остальные четыре игрока стартовой пятерки в общей сложности — 19.
В составе победителей
Счет в серии до четырех побед — 1−1.
«Голден Стэйт» — действующий чемпион НБА, «Хьюстон» — победитель прошедшего регулярного чемпионата.
Следующий матч состоится в ночь на 21 мая на паркете «Голден Стэйт». В финале Востока играют «Кливленд» и «Бостон» (счет в серии — 0−2).