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08:15 (мск), источник: ТАСС

«Хьюстон» сравнял счет в серии с «Голден Стэйт» в финале Западной конференции НБА

ТАСС, 17 мая. «Хьюстон» на домашнем паркете обыграл «Голден Стэйт» со счетом 127:105 во втором матче серии ½ финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард проигравшей команды Кевин Дюрант (38 очков), за первую половину встречи он набрал 18 очков, в то время как остальные четыре игрока стартовой пятерки в общей сложности — 19.

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В составе победителей дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов сделал Джеймс Харден, на счету Эрика Гордона столько же очков.

Счет в серии до четырех побед — 1−1.

«Голден Стэйт» — действующий чемпион НБА, «Хьюстон» — победитель прошедшего регулярного чемпионата.

Следующий матч состоится в ночь на 21 мая на паркете «Голден Стэйт». В финале Востока играют «Кливленд» и «Бостон» (счет в серии — 0−2).

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