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08:40 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» второй раз обыграл «Кливленд» в плей-офф НБА, несмотря на трипл-дабл Джеймса

ТАСС, 16 мая. «Бостон» на своей площадке одержал победу над «Кливлендом» со счетом 107:94 во втором матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс сделал трипл-дабл из 42 очков, 10 подборов и 12 передач, на счету Кевина Лава дабл-дабл из 22 очков и 15 подборов. В составе «Бостона» самым результативным стал Джейлен Браун, набравший 23 очка, на счету Эла Хорфорда дабл-дабл (15 очков, 10 подборов).

Джеймс в третий раз в карьере набрал больше 20 очков за одну четверть в матче плей-офф, также он в третий раз сумел сделать трипл-дабл в плей-офф, набрав более 40 очков.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Бостона». Следующая игра пройдет в ночь на 20 мая на домашней площадке «Кливленда».

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