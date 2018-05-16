«Бостон» второй раз обыграл «Кливленд» в плей-офф НБА, несмотря на трипл-дабл Джеймса

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс сделал трипл-дабл из 42 очков, 10 подборов и 12 передач, на счету Кевина Лава дабл-дабл из 22 очков и 15 подборов. В составе «Бостона» самым результативным стал Джейлен Браун, набравший 23 очка, на счету Эла Хорфорда дабл-дабл (15 очков, 10 подборов).

Джеймс в третий раз в карьере набрал больше 20 очков за одну четверть в матче плей-офф, также он в третий раз сумел сделать трипл-дабл в плей-офф, набрав более 40 очков.