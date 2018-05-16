«Бостон» второй раз обыграл «Кливленд» в плей-офф НБА, несмотря на трипл-дабл Джеймса
ТАСС, 16 мая. «Бостон» на своей площадке одержал победу над «Кливлендом» со счетом 107:94 во втором матче полуфинальной серии
ТАСС, 16 мая. «Бостон» на своей площадке одержал победу над «Кливлендом» со счетом 107:94 во втором матче полуфинальной серии
Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс сделал
Джеймс в третий раз в карьере набрал больше 20 очков за одну четверть в матче
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Бостона». Следующая игра пройдет в ночь на 20 мая на домашней площадке «Кливленда».