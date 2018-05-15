«Голден Стэйт» победил «Хьюстон» в первом матче финала Западной конференции НБА

Действующий чемпион повел в серии до четырех побед — 1−0. «Голден Стэйт» играет в финале конференции четвертый раз подряд, «Хьюстон» — второй раз за четыре года. Следующий матч состоится в ночь на 17 мая на паркете победителя регулярного чемпионата «Хьюстона». В финале Востока играют «Кливленд» и «Бостон».