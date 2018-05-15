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08:12 (мск), источник: ТАСС

«Голден Стэйт» победил «Хьюстон» в первом матче финала Западной конференции НБА

ТАСС, 15 мая. «Голден Стэйт» в гостях обыграл «Хьюстон» со счетом 119:106 в первом матче серии ½ финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джеймс Харден (41 очко), защитник «Хьюстона» Крис Пол сделал дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов. В составе гостей Кевин Дюрант набрал 37 очков, Клей Томпсон — 28, Стефен Карри — 18.

Действующий чемпион повел в серии до четырех побед — 1−0. «Голден Стэйт» играет в финале конференции четвертый раз подряд, «Хьюстон» — второй раз за четыре года. Следующий матч состоится в ночь на 17 мая на паркете победителя регулярного чемпионата «Хьюстона». В финале Востока играют «Кливленд» и «Бостон».

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