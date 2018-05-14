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Шакил О’Нил едва не упал, пытаясь попасть по мячу бейсбольной битой
Легендарный баскетболист Шакил О'Нил стал почетным гостем «Майами Марлинс» в матче с «Атлантой Брэйвс».
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Легендарный баскетболист Шакил О'Нил стал почетным гостем «Майами Марлинс» в матче с «Атлантой Брэйвс».
Шакил бросил мяч с питчерской горки, поиграл в
«Майами» выиграл у «Атланты» 6:3.