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18:36 (мск)

Шакил О’Нил едва не упал, пытаясь попасть по мячу бейсбольной битой

Легендарный баскетболист Шакил О'Нил стал почетным гостем «Майами Марлинс» в матче с «Атлантой Брэйвс».

Источник: AP 2018

Шакил бросил мяч с питчерской горки, поиграл в мини-баскетбол, поносил на руках кузину владельца «Майами» и попробовал отбить мяч бейсбольной битой.

«Майами» выиграл у «Атланты» 6:3.

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