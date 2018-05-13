«Филадельфия» заинтересована в Леброне Джеймсе, Поле Джордже и Кавае Леонарде
Руководство «Филадельфии Сиксерс» в предстоящее межсезонье планирует усилить команду звёздным игроком, сообщает Philadelphia Inquirer.
Руководство «Филадельфии Сиксерс» в предстоящее межсезонье планирует усилить команду звёздным игроком, сообщает Philadelphia Inquirer.
Приоритетной целью для клуба из штата Пенсильвания является лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс, который летом может стать неограниченно свободным агентом.
Также боссов «Сиксерс» интересует форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж. 28-летний баскетболист планирует отказаться от опции на следующий сезон и выйти на рынок свободных агентов 1 июля.
Ещё одним вариантом для «Филадельфии» является форвард «Сан-Антонио Спёрс» Кавай Леонард. Звёздный игрок техасского клуба сможет стать свободным агентом только летом 2019 года, но «Сиксерс» рассчитывают, что «Спёрс» захотят обменять его уже в ближайшее межсезонье