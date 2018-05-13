«Филадельфия» заинтересована в Леброне Джеймсе, Поле Джордже и Кавае Леонарде

Приоритетной целью для клуба из штата Пенсильвания является лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс, который летом может стать неограниченно свободным агентом.

Также боссов «Сиксерс» интересует форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж. 28-летний баскетболист планирует отказаться от опции на следующий сезон и выйти на рынок свободных агентов 1 июля.