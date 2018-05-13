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13:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Филадельфия» заинтересована в Леброне Джеймсе, Поле Джордже и Кавае Леонарде

Руководство «Филадельфии Сиксерс» в предстоящее межсезонье планирует усилить команду звёздным игроком, сообщает Philadelphia Inquirer.

Источник: AP 2018

Приоритетной целью для клуба из штата Пенсильвания является лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс, который летом может стать неограниченно свободным агентом.

Также боссов «Сиксерс» интересует форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж. 28-летний баскетболист планирует отказаться от опции на следующий сезон и выйти на рынок свободных агентов 1 июля.

Ещё одним вариантом для «Филадельфии» является форвард «Сан-Антонио Спёрс» Кавай Леонард. Звёздный игрок техасского клуба сможет стать свободным агентом только летом 2019 года, но «Сиксерс» рассчитывают, что «Спёрс» захотят обменять его уже в ближайшее межсезонье из-за разногласий по поводу сроков восстановления после травмы.

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