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Симмонс подарил игровую майку юному болельщику «Филадельфии»
Защитник «Филадельфии» Бен Симмонс после поражения от «Бостона» (1−4 в серии) порадовал мальчика на трибунах.
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Защитник «Филадельфии» Бен Симмонс после поражения от «Бостона» (1−4 в серии) порадовал мальчика на трибунах.
Игрок подарил юному болельщику «Филадельфии» Бо Фриману свою игровую майку.
«Для меня это многое значит. С ума сойти, как можно получить майку. Не верю, что случилось», — сказал болельщик.