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12:52 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Симмонс подарил игровую майку юному болельщику «Филадельфии»

Защитник «Филадельфии» Бен Симмонс после поражения от «Бостона» (1−4 в серии) порадовал мальчика на трибунах.

Источник: Reuters

Игрок подарил юному болельщику «Филадельфии» Бо Фриману свою игровую майку.

«Для меня это многое значит. С ума сойти, как можно получить майку. Не верю, что случилось», — сказал болельщик.

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