Шакил О’Нил — Чарльзу Баркли: Погугли обо мне
Две легенды НБА Шакил О'Нил и Чарльз Баркли поспорили в эфире передачи Inside the NBA на канале TNT.
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Две легенды НБА Шакил О'Нил и Чарльз Баркли поспорили в эфире передачи Inside the NBA на канале TNT.
Баркли, обсуждая вылет «Торонто» от «Кливленда» (0−4), сказал, что главному тренеру «Рэпторс» Дуэйну Кэйси надо наладить отношения с атакующим защитником Демаром Дерозаном.
Кэйси усадил Дерозана на лавку в 3-м матче серии с «Кливлендом».
«Если у тренера нет хороших отношений с лучшим игроком команды, то они никогда не выиграют».
Шакил О'Нил с этим не согласился.
«Это неправда. Я и Пэт Райли в глаза даже друг другу не смотрели в “Майами”, но мы выиграли».
О'Нил и Баркли продолжили спорить. Шакил заявил, что Баркли понятия не имеет, о чем говорит, потому что никогда не был чемпионом НБА. Чарльз в ответ сказал, что просто его не тащили к титулу Кобе Брайант и Дуэйн Уэйд.
«Я три раза был MVP финала НБА. Погугли обо мне, Чарльз», — заявил Шакил, показывая свой чемпионский перстень.