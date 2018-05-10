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14:45 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Шакил О’Нил — Чарльзу Баркли: Погугли обо мне

Две легенды НБА Шакил О'Нил и Чарльз Баркли поспорили в эфире передачи Inside the NBA на канале TNT.

Источник: AP 2018

Баркли, обсуждая вылет «Торонто» от «Кливленда» (0−4), сказал, что главному тренеру «Рэпторс» Дуэйну Кэйси надо наладить отношения с атакующим защитником Демаром Дерозаном.

Кэйси усадил Дерозана на лавку в 3-м матче серии с «Кливлендом».

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«Если у тренера нет хороших отношений с лучшим игроком команды, то они никогда не выиграют».

Шакил О'Нил с этим не согласился.

«Это неправда. Я и Пэт Райли в глаза даже друг другу не смотрели в “Майами”, но мы выиграли».

О'Нил и Баркли продолжили спорить. Шакил заявил, что Баркли понятия не имеет, о чем говорит, потому что никогда не был чемпионом НБА. Чарльз в ответ сказал, что просто его не тащили к титулу Кобе Брайант и Дуэйн Уэйд.

«Я три раза был MVP финала НБА. Погугли обо мне, Чарльз», — заявил Шакил, показывая свой чемпионский перстень.

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