Шакил О’Нил — Чарльзу Баркли: Погугли обо мне





«Если у тренера нет хороших отношений с лучшим игроком команды, то они никогда не выиграют».



Шакил О'Нил с этим не согласился.



«Это неправда. Я и Пэт Райли в глаза даже друг другу не смотрели в “Майами”, но мы выиграли».



О'Нил и Баркли продолжили спорить. Шакил заявил, что Баркли понятия не имеет, о чем говорит, потому что никогда не был чемпионом НБА. Чарльз в ответ сказал, что просто его не тащили к титулу Кобе Брайант и Дуэйн Уэйд.