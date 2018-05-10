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08:03 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» вышел в финал Восточной конференции НБА

ТАСС, 10 мая. «Бостон» на домашнем паркете одержал победу над «Филадельфией» со счетом 114:112 в пятом матче серии ¼ финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В составе проигравших на счету Джоэла Эмбиида 27 очков и 12 подборов, Дарио Шарича — 27 очков, 10 подборов. У хозяев 25 очков набрал Джейсон Тейтум, 24 — Джейлен Браун.

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Бостона». В финале Восточной конференции, как и год назад, «Селтикс» сыграют с «Кливлендом», тогда «Кавальерс» взяли верх в пяти матчах.

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