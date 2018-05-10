«Бостон» вышел в финал Восточной конференции НБА

В составе проигравших на счету Джоэла Эмбиида 27 очков и 12 подборов, Дарио Шарича — 27 очков, 10 подборов. У хозяев 25 очков набрал Джейсон Тейтум, 24 — Джейлен Браун.

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Бостона». В финале Восточной конференции, как и год назад, «Селтикс» сыграют с «Кливлендом», тогда «Кавальерс» взяли верх в пяти матчах.