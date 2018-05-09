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09:19 (мск), источник: ТАСС

«Голден Стэйт» четвертый раз подряд вышел в финал Западной конференции

ТАСС, 9 мая. «Голден Стэйт» на домашнем паркете одержал победу над «Нью-Орлеаном» со счетом 113:104 в пятом матче серии четвертьфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в ½ финала соревнований.

Источник: AP 2018

Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Энтони Дэвис, на его счету дабл-дабл из 34 очков и 19 подборов. Трипл дабл оформил защитник «Нью-Орлеана» Джру Холидей — 27 очков, 10 подборов, 11 передач.

В составе победителей 28 очков набрал Стефен Карри, 24 — Кевин Дюрант, 23 — Клей Томпсон. В активе Дрэймонда Грина дабл-дабл — 19 очков, 14 подборов.

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Действующий чемпион выиграл серию со счетом 4−1. «Голден Стэйт» — вторая команда в истории, сумевшая четыре раза подряд выйти в финал Западной конференции. Соперником «Голден Стэйт» по полуфиналу плей-офф станет «Хьюстон».

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