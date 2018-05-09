«Голден Стэйт» четвертый раз подряд вышел в финал Западной конференции
ТАСС, 9 мая. «Голден Стэйт» на домашнем паркете одержал победу над «Нью-Орлеаном» со счетом 113:104 в пятом матче серии четвертьфинала
ТАСС, 9 мая. «Голден Стэйт» на домашнем паркете одержал победу над «Нью-Орлеаном» со счетом 113:104 в пятом матче серии четвертьфинала
Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Энтони Дэвис, на его счету
В составе победителей 28 очков набрал Стефен Карри, 24 — Кевин Дюрант, 23 — Клей Томпсон. В активе Дрэймонда Грина
Действующий чемпион выиграл серию со счетом 4−1. «Голден Стэйт» — вторая команда в истории, сумевшая четыре раза подряд выйти в финал Западной конференции. Соперником «Голден Стэйт» по полуфиналу