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08:54 (мск), источник: ТАСС

«Хьюстон» обыграл «Юту» и пробился в полуфинал плей-офф, Крис Пол набрал 41 очко

ТАСС, 9 мая. «Хьюстон» на своей площадке обыграл «Юту» со счетом 112:102 в пятом матче серии ¼ финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в финал Западной конференции.

Источник: AP 2018

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Крис Пол, на его счету 41 очко (личный рекорд в плей- офф), при этом 20 он набрал в четвертой четверти, защитник добавил к этому 10 передач и 7 подборов. Джеймс Харден записал в актив 18 очков, Пи Джей Такер — 19.

У проигравших больше всех очков набрал защитник Донован Митчелл (25), в начале заключительной четверти он получил травму и больше на паркет не вернулся. 22 очка на счету Алека Бёркса.

Победитель регулярного чемпионата «Хьюстон» выиграл серию со счетом 4−1. Клуб сыграет в финале Западной конференции второй раз за четыре года. 33-летний Пол, перешедший в «Хьюстон» перед сезоном, сыграет в финале впервые в карьере, при этом на его счету 86 матчей плей- офф. Соперником «Рокетс» станет победитель противостояния «Голден Стэйт» и «Нью-Орлеана».

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