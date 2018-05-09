«Хьюстон» обыграл «Юту» и пробился в полуфинал плей-офф, Крис Пол набрал 41 очко

Источник: AP 2018

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Крис Пол, на его счету 41 очко (личный рекорд в плей- офф), при этом 20 он набрал в четвертой четверти, защитник добавил к этому 10 передач и 7 подборов. Джеймс Харден записал в актив 18 очков, Пи Джей Такер — 19.

У проигравших больше всех очков набрал защитник Донован Митчелл (25), в начале заключительной четверти он получил травму и больше на паркет не вернулся. 22 очка на счету Алека Бёркса.