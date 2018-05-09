«Хьюстон» обыграл «Юту» и пробился в полуфинал плей-офф, Крис Пол набрал 41 очко
ТАСС, 9 мая. «Хьюстон» на своей площадке обыграл «Юту» со счетом 112:102 в пятом матче серии ¼ финала
ТАСС, 9 мая. «Хьюстон» на своей площадке обыграл «Юту» со счетом 112:102 в пятом матче серии ¼ финала
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Крис Пол, на его счету 41 очко (личный рекорд в плей- офф), при этом 20 он набрал в четвертой четверти, защитник добавил к этому 10 передач и 7 подборов. Джеймс Харден записал в актив 18 очков, Пи Джей Такер — 19.
У проигравших больше всех очков набрал защитник Донован Митчелл (25), в начале заключительной четверти он получил травму и больше на паркет не вернулся. 22 очка на счету Алека Бёркса.
Победитель регулярного чемпионата «Хьюстон» выиграл серию со счетом 4−1. Клуб сыграет в финале Западной конференции второй раз за четыре года. 33-летний Пол, перешедший в «Хьюстон» перед сезоном, сыграет в финале впервые в карьере, при этом на его счету 86 матчей плей- офф. Соперником «Рокетс» станет победитель противостояния «Голден Стэйт» и «Нью-Орлеана».