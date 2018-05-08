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09:34 (мск), источник: ТАСС

«Кливленд» победил «Торонто» в четырех матчах и первым вышел в полуфинал плей-офф НБА

ТАСС, 8 мая. «Кливленд» дома победил «Торонто» со счетом 128:93 в четвертом матче серии ¼ финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал первым полуфиналистом соревнований.

Источник: AP 2018

Форвард хозяев Леброн Джеймс стал самым результативным игроком матча, он набрал 29 очков и сделал 11 передач. В составе «Торонто» никто не набрал более 20 очков, Демар Дерозан завершил встречу со статистикой — 13 очков, 5 подборов, 1 передача, Кайл Лоури — 5 очков, 4 подбора, 10 передач.

«Кливленд» обыграл победителя Восточной конференции «Торонто» со счетом 4−0 в серии. Это лишь вторая серия в текущем плей-офф, завершившаяся с сухим счетом. Соперником «Кавальерс» по финалу Восточной конференции станет победитель противостояния «Бостона» и «Филадельфии».

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