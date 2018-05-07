«Голден Стэйт» обыграл «Нью-Орлеан» в четвертом матче серии ¼ финала плей-офф НБА

Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Кевин Дюрант, в его активе 38 очков. У хозяев больше всех очков набрал центровой Энтони Дэвис (26).

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри вышел на третье место по количеству реализованных трехочковых бросков в матчах плей-офф НБА, обойдя по этому показателю защитника «Сан-Антонио» Ману Джинобили. В активе Карри 326 бросков, у Джинобили — 324. Лидирует по этому показателю бывший защитник «Милуоки», «Сиэтла», «Бостона» и «Майами» Рэй Аллен (385), вторым идет форвард «Кливленда» Леброн Джеймс (346).