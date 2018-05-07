«Голден Стэйт» обыграл «Нью-Орлеан» в четвертом матче серии ¼ финала плей-офф НБА
ТАСС, 7 мая. «Голден Стэйт» в гостях одержал победу над «Нью-Орлеаном» со счетом 118:92 в четвертом матче серии четвертьфинала
ТАСС, 7 мая. «Голден Стэйт» в гостях одержал победу над «Нью-Орлеаном» со счетом 118:92 в четвертом матче серии четвертьфинала
Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Кевин Дюрант, в его активе 38 очков. У хозяев больше всех очков набрал центровой Энтони Дэвис (26).
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри вышел на третье место по количеству реализованных трехочковых бросков в матчах
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Голден Стэйт». Следующий матч пройдет 9 мая на площадке «Голден Стэйт».