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«Кливленд» в третий раз обыграл «Торонто» в серии плей-офф НБА, Джеймс набрал 38 очков
ТАСС, 6 мая. «Кливленд» дома победил «Торонто» со счетом 105:103 в третьем матче серии ¼ финала
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ТАСС, 6 мая. «Кливленд» дома победил «Торонто» со счетом 105:103 в третьем матче серии ¼ финала
Лидер хозяев Леброн Джеймс набрал 38 очков, а также принес команде победу своим броском вместе с финальной сиреной.
Счет в серии стал 3−0 в пользу «Кливленда». Следующий матч пройдет в ночь на 8 мая на домашней площадке «Кавальерс».