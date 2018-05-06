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08:45 (мск), источник: ТАСС

«Кливленд» в третий раз обыграл «Торонто» в серии плей-офф НБА, Джеймс набрал 38 очков

ТАСС, 6 мая. «Кливленд» дома победил «Торонто» со счетом 105:103 в третьем матче серии ¼ финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лидер хозяев Леброн Джеймс набрал 38 очков, а также принес команде победу своим броском вместе с финальной сиреной. Дабл-даблом отметился центровой Кевин Лав (21 очко, 16 подборов). В составе «Торонто» самым результативным стал защитник Кайл Лоури, набравший 27 очков. Дабл-дабл на счету литовского центрового Йонаса Валанчюнаса (10 очков, 11 подборов).

Счет в серии стал 3−0 в пользу «Кливленда». Следующий матч пройдет в ночь на 8 мая на домашней площадке «Кавальерс».

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