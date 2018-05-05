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08:14 (мск), источник: ТАСС

«Нью-Орлеан» сократил отставание в серии ¼ финала плей-офф НБА с «Голден Стэйт»

ТАСС, 5 мая. «Нью-Орлеан» дома со счетом 119:110 обыграл «Голден Стэйт» в третьем матче серии ¼ финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным у победителей стал центровой Энтони Дэвис, набравший 33 очка и сделавший 18 подборов.

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Также дабл-даблы на счету форварда Николы Миротича (16 очков, 13 подборов) и разыгрывающего Рэджона Рондо (10 подборов, 21 передача). С 1990 года только пяти баскетболистам удавалось сделать 20 или более передач в матче плей-офф. Последний раз это делал тот же Рондо в 2011 году в составе «Бостона».

В составе «Голден Стэйт» лучшим стал защитник Клэй Томпсон (26 очков), форвард Дрэймонд Грин был близок к трипл-даблу (11 очков, 12 подборов, 9 передач).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Голден Стэйт». Следующий матч пройдет 6 мая на площадке «Нью-Орлеана».

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