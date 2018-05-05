«Нью-Орлеан» сократил отставание в серии ¼ финала плей-офф НБА с «Голден Стэйт»
ТАСС, 5 мая. «Нью-Орлеан» дома со счетом 119:110 обыграл «Голден Стэйт» в третьем матче серии ¼ финала
ТАСС, 5 мая. «Нью-Орлеан» дома со счетом 119:110 обыграл «Голден Стэйт» в третьем матче серии ¼ финала
Самым результативным у победителей стал центровой Энтони Дэвис, набравший 33 очка и сделавший 18 подборов.
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В составе «Голден Стэйт» лучшим стал защитник Клэй Томпсон (26 очков), форвард Дрэймонд Грин был близок к
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Голден Стэйт». Следующий матч пройдет 6 мая на площадке «Нью-Орлеана».