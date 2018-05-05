«Нью-Орлеан» сократил отставание в серии ¼ финала плей-офф НБА с «Голден Стэйт»

Также дабл-даблы на счету форварда Николы Миротича (16 очков, 13 подборов) и разыгрывающего Рэджона Рондо (10 подборов, 21 передача). С 1990 года только пяти баскетболистам удавалось сделать 20 или более передач в матче плей-офф. Последний раз это делал тот же Рондо в 2011 году в составе «Бостона».