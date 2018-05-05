Клуб НБА «Милуоки» проведет собеседование с Бекки Хэммон на должность главного тренера

Сейчас 41-летняя Хэммон занимает пост ассистента главного тренера «Сан-Антонио». В 2014 году она стала первой женщиной-тренером в НБА, заняв эту должность в техасской команде, теперь она станет первой женщиной, которая пройдет собеседование на должность главного тренера в клубе лиги.

Однако бывшая баскетболистка сборной России не считается главным кандидатом на этот пост, в списке «Милуоки» около 10 специалистов, в частности, в субботу руководство клуба встретится с еще одним ассистентом главного тренера «Сан-Антонио», бывшим главным тренером московского ЦСКА Этторе Мессиной.

Хэммон выступала за клубы Женской НБА «Нью-Йорк», «Теннеси», «Колорадо», «Сан-Антонио», а также за российские ЦСКА, «Надежду», «Спартак» и испанскую «Валенсию». В феврале 2008 года американская баскетболистка приняла российское гражданство. В составе сборной России она стала бронзовым призером Олимпиады-2008 и серебряным призером чемпионата Европы 2009 года.