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07:56 (мск), источник: ТАСС

Клуб НБА «Милуоки» проведет собеседование с Бекки Хэммон на должность главного тренера

ТАСС, 5 мая. Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки» проведет собеседование с Бекки Хэммон на должность главного тренера. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Сейчас 41-летняя Хэммон занимает пост ассистента главного тренера «Сан-Антонио». В 2014 году она стала первой женщиной-тренером в НБА, заняв эту должность в техасской команде, теперь она станет первой женщиной, которая пройдет собеседование на должность главного тренера в клубе лиги.

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Однако бывшая баскетболистка сборной России не считается главным кандидатом на этот пост, в списке «Милуоки» около 10 специалистов, в частности, в субботу руководство клуба встретится с еще одним ассистентом главного тренера «Сан-Антонио», бывшим главным тренером московского ЦСКА Этторе Мессиной.

Хэммон выступала за клубы Женской НБА «Нью-Йорк», «Теннеси», «Колорадо», «Сан-Антонио», а также за российские ЦСКА, «Надежду», «Спартак» и испанскую «Валенсию». В феврале 2008 года американская баскетболистка приняла российское гражданство. В составе сборной России она стала бронзовым призером Олимпиады-2008 и серебряным призером чемпионата Европы 2009 года.

Джо Пранти исполнял обязанности главного тренера «Милуоки» после отставки Джейсона Кидда в январе 2018 года. Под руководством Пранти команда одержала 21 победу в 37 матчах и уступила «Бостону» в первом раунде плей-офф (3−4).

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