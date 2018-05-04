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11:28 (мск), источник: Р-Спорт

Дэвид Физдэйл возглавит «Нью-Йорк Никс»

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Дэвид Физдэйл будет назначен главным тренером клуба НБА «Нью-Йорк Никс», сообщает ESPN.

Источник: AFP 2018

Как отмечает издание, контракт с 43-летним специалистом будет рассчитан на четыре года.

В апреле в отставку с поста главного тренера команды был отправлен Джефф Хорнасек, после того как «Никс» не смогли пробиться в плей-офф НБА.

Физдэйл в 2016—2017 годах возглавлял «Мемфис», который под его руководством одержал 50 побед в 101 матче. Ранее он работал ассистентом главного тренера в клубах «Голден Стэйт», «Атланта» и «Майами».

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