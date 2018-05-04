Дэвид Физдэйл возглавит «Нью-Йорк Никс»

Источник: AFP 2018

Как отмечает издание, контракт с 43-летним специалистом будет рассчитан на четыре года.

В апреле в отставку с поста главного тренера команды был отправлен Джефф Хорнасек, после того как «Никс» не смогли пробиться в плей-офф НБА.