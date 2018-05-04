Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Дэвид Физдэйл возглавит «Нью-Йорк Никс»
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Дэвид Физдэйл будет назначен главным тренером клуба НБА «Нью-Йорк Никс», сообщает ESPN.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Дэвид Физдэйл будет назначен главным тренером клуба НБА «Нью-Йорк Никс», сообщает ESPN.
Как отмечает издание, контракт с 43-летним специалистом будет рассчитан на четыре года.
В апреле в отставку с поста главного тренера команды был отправлен Джефф Хорнасек, после того как «Никс» не смогли пробиться в
Физдэйл в 2016—2017 годах возглавлял «Мемфис», который под его руководством одержал 50 побед в 101 матче. Ранее он работал ассистентом главного тренера в клубах «Голден Стэйт», «Атланта» и «Майами».