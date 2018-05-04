Джошуа Келли показал необычный трикшот
43 очка Джеймса принесли «Кливленду» победу над «Торонто» в плей-офф
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. «Кливленд» обыграл «Торонто» во втором матче и увеличил преимущество в серии ¼ финала
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. «Кливленд» обыграл «Торонто» во втором матче и увеличил преимущество в серии ¼ финала
Встреча, состоявшаяся в четверг в Торонто, закончилась со счетом 128:110 (26:29, 35:34, 37:24, 30:23) в пользу гостей, у которых
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Кавальерс», третья игра пройдет в Кливленде 5 мая.