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09:24 (мск), источник: Р-Спорт

43 очка Джеймса принесли «Кливленду» победу над «Торонто» в плей-офф

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. «Кливленд» обыграл «Торонто» во втором матче и увеличил преимущество в серии ¼ финала плей-офф НБА.

Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в четверг в Торонто, закончилась со счетом 128:110 (26:29, 35:34, 37:24, 30:23) в пользу гостей, у которых дабл-дабл оформили Леброн Джеймс (43 очка и 14 передач) и Кевин Лав (31 очко и 11 подборов). В составе хозяев Демар Дерозан набрал 24 очка, Йонас Валанчюнас записал себе в актив 16 очков и 12 подборов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Кавальерс», третья игра пройдет в Кливленде 5 мая.

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