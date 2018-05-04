43 очка Джеймса принесли «Кливленду» победу над «Торонто» в плей-офф

Встреча, состоявшаяся в четверг в Торонто, закончилась со счетом 128:110 (26:29, 35:34, 37:24, 30:23) в пользу гостей, у которых дабл-дабл оформили Леброн Джеймс (43 очка и 14 передач) и Кевин Лав (31 очко и 11 подборов). В составе хозяев Демар Дерозан набрал 24 очка, Йонас Валанчюнас записал себе в актив 16 очков и 12 подборов.