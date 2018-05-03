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09:41 (мск), источник: Р-Спорт

Серб Игор Кокошков станет новым главным тренером клуба НБА «Финикс Санз»

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Серб Игор Кокошков станет новым главным тренером клуба НБА «Финикс Санз», сообщается на официальном сайте команды.

Источник: AP 2018

«Финикс» в октябре отправил в отставку главного тренера Эрла Уотсона, его место занял Джей Триано.

Сообщается, что «Финикс» достиг принципиальной договоренности с 46-летним Кокошковым, который в настоящее время является ассистентом главного тренера «Юты Джаз», что он возглавит «Санз», после того как «Юта» завершит выступление в плей-офф НБА.

Серб станет первым главным тренером команды НБА, который родился и вырос за пределами Северной Америки.

С 2008 по 2013 год сербский специалист уже входил в тренерский штаб «Финикса».

«Мы рады, что Кокошков возвращается в Аризону уже как главный тренер “Финикса”. Игор привнесет в наш клуб богатый тренерский опыт. В качестве главного тренера он привел сборную Словении к первому в истории страны титулу чемпионов Европы в 2017 году. Все команды Кокошкова делали упор на развитие игроков и творческий подход к игре», — сказал генеральный менеджер клуба Райан Макдона.

В текущем сезоне по итогам регулярного чемпионата «Санз» с 21 победой в 82 матчах заняли последнее место в Западной конференции НБА и восьмой сезон подряд не попали в плей-офф.

«Юта» в настоящее время играет в ¼ финала плей-офф НБА против «Хьюстона», после двух матчей счет в серии равный — 1:1.

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