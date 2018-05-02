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10:43 (мск), источник: ТАСС

«Кливленд» в овертайме победил «Торонто» в плей-офф НБА, Джеймс сделал трипл-дабл

ТАСС, 2 мая. «Кливленд» в овертайме одержал победу над «Торонто» со счетом 113:112 в первом матче серии ¼ финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча прошла в Торонто.

Форвард гостей Леброн Джеймс, чей двухочковый бросок перевел игру в овертайм, оформил трипл-дабл — 26 очков, 11 подборов, 13 передач, он стал самым результативным игроком встречи. Форвард Тристан Томпсон сделал дабл-дабл (14 очков, 12 подборов).

У хозяев больше всех очков набрал защитник Демар Дерозан — 22, на счету центрового Йонаса Валанчюнаса 21 очко, защитник Кайл Лоури сделал дабл-дабл (18 очков, 10 передач).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Кливленда». Следующий матч пройдет в ночь на 4 мая на домашней площадке «Торонто».

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