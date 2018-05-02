«Кливленд» в овертайме победил «Торонто» в плей-офф НБА, Джеймс сделал трипл-дабл

Форвард гостей Леброн Джеймс, чей двухочковый бросок перевел игру в овертайм, оформил трипл-дабл — 26 очков, 11 подборов, 13 передач, он стал самым результативным игроком встречи. Форвард Тристан Томпсон сделал дабл-дабл (14 очков, 12 подборов).
У хозяев больше всех очков набрал защитник Демар Дерозан — 22, на счету центрового Йонаса Валанчюнаса 21 очко, защитник Кайл Лоури сделал дабл-дабл (18 очков, 10 передач).
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Кливленда». Следующий матч пройдет в ночь на 4 мая на домашней площадке «Торонто».