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00:01 (мск), источник: ТАСС

«Кливленд» победил «Индиану» и стал последним участником четвертьфинала плей-офф НБА

ТАСС, 29 апреля. «Кливленд» на своей площадке со счетом 105:101 одержал победу над «Индианой» в седьмом матче 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча прошла на «Квикен Лоэнс-арене».

Источник: AP 2018

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард хозяев Леброн Джеймс, набравший 45 очков, добавив к этому девять подборов, семь передач и четыре перехвата. Центровой команды Тристан Томпсон сделал дабл-дабл (15 очков + 10 подборов), в активе тяжелого форварда Кевина Лава 14 очков, шесть подборов и две передачи.

В составе «Индианы» лучшим стал Виктор Оладипо, оформивший дабл-дабл (30 очков + 12 подборов), добавив к этому шесть передач и три перехвата. На счету тяжелого форварда команды Таддеуса Янга 14 очков, десять подборов, четыре передачи и один перехват, разыгрывающий Даррен Коллисон отметился 23 очками.

Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу «Кливленда». В четвертьфинале турнира «Кливленд» сыграет с «Торонто». Первый матч серии пройдет 1 мая на домашней площадке «Кливленда».

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