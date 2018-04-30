«Кливленд» победил «Индиану» и стал последним участником четвертьфинала плей-офф НБА
ТАСС, 29 апреля. «Кливленд» на своей площадке со счетом 105:101 одержал победу над «Индианой» в седьмом матче 1/8 финала
ТАСС, 29 апреля. «Кливленд» на своей площадке со счетом 105:101 одержал победу над «Индианой» в седьмом матче 1/8 финала
Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард хозяев Леброн Джеймс, набравший 45 очков, добавив к этому девять подборов, семь передач и четыре перехвата. Центровой команды Тристан Томпсон сделал
В составе «Индианы» лучшим стал Виктор Оладипо, оформивший
Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу «Кливленда». В четвертьфинале турнира «Кливленд» сыграет с «Торонто». Первый матч серии пройдет 1 мая на домашней площадке «Кливленда».