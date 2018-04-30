«Кливленд» победил «Индиану» и стал последним участником четвертьфинала плей-офф НБА

Источник: AP 2018

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард хозяев Леброн Джеймс, набравший 45 очков, добавив к этому девять подборов, семь передач и четыре перехвата. Центровой команды Тристан Томпсон сделал дабл-дабл (15 очков + 10 подборов), в активе тяжелого форварда Кевина Лава 14 очков, шесть подборов и две передачи.

В составе «Индианы» лучшим стал Виктор Оладипо, оформивший дабл-дабл (30 очков + 12 подборов), добавив к этому шесть передач и три перехвата. На счету тяжелого форварда команды Таддеуса Янга 14 очков, десять подборов, четыре передачи и один перехват, разыгрывающий Даррен Коллисон отметился 23 очками.