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15:24 (мск), источник: Р-Спорт

Бикерстафф будет утвержден главным тренером клуба НБА «Мемфис»

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Джей Би Бикерстафф будет назначен главным тренером клуба НБА «Мемфис Гризлис», сообщает ESPN.

Контракт будет заключен на три года.

Бикерстафф с конца ноября прошлого года исполнял обязанности главного тренера «Мемфиса» после увольнения Дэвила Фицдэйла. В 63 матчах под руководством Бикерстаффа команда одержала 15 побед.

«Мемфис» по итогам регулярного чемпионата занял предпоследнее 14-е место в Западной конференции с 22 победами и 60 поражениями, не попав в плей-офф.

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