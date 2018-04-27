Бикерстафф будет утвержден главным тренером клуба НБА «Мемфис»

Контракт будет заключен на три года.

Бикерстафф с конца ноября прошлого года исполнял обязанности главного тренера «Мемфиса» после увольнения Дэвила Фицдэйла. В 63 матчах под руководством Бикерстаффа команда одержала 15 побед.