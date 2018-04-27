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Бикерстафф будет утвержден главным тренером клуба НБА «Мемфис»
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Джей Би Бикерстафф будет назначен главным тренером клуба НБА «Мемфис Гризлис», сообщает ESPN.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Джей Би Бикерстафф будет назначен главным тренером клуба НБА «Мемфис Гризлис», сообщает ESPN.
Контракт будет заключен на три года.
Бикерстафф с конца ноября прошлого года исполнял обязанности главного тренера «Мемфиса» после увольнения Дэвила Фицдэйла. В 63 матчах под руководством Бикерстаффа команда одержала 15 побед.
«Мемфис» по итогам регулярного чемпионата занял предпоследнее 14-е место в Западной конференции с 22 победами и 60 поражениями, не попав в