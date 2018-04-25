Игрок «Майами» ударил Симмонса по голове

В 3-й четверти матча Симмонс перехватил мяч и побежал в атаку, Драгич сначала ударил его по руке, за что получил персональный фол, а затем попал по затылку. Судьи встали между игроками и не дали начаться драке.



«Филадельфия» выиграла матч (104:91) и серию — 4−1.