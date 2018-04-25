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12:53 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Игрок «Майами» ударил Симмонса по голове

Разыгрывающий «Майами» Горан Драгич получил технический фол за удар по голове Бена Симмонса из «Филадельфии».

В 3-й четверти матча Симмонс перехватил мяч и побежал в атаку, Драгич сначала ударил его по руке, за что получил персональный фол, а затем попал по затылку. Судьи встали между игроками и не дали начаться драке.

«Филадельфия» выиграла матч (104:91) и серию — 4−1.

Во время загрузки произошла ошибка.
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